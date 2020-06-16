Прихлопни таракана!2
- 16.06.2020, 22:45
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Популярный лозунг нашел отражение в белорусском искусстве.
На пикеты Сергея Тихановского многие белорусы приходили с тапками и шлепанцами. На них были написаны лозунги «Стоп таракан!», «Прихлопни таракана!», «Прихлопни борщеварку!».
Народный лозунг нашел отражение и в карикатурном искусстве. Карикатуру опубликовала Ирина Батакова.
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