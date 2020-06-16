Прихлопни таракана! 2 16.06.2020, 22:45

3,563

Популярный лозунг нашел отражение в белорусском искусстве.

На пикеты Сергея Тихановского многие белорусы приходили с тапками и шлепанцами. На них были написаны лозунги «Стоп таракан!», «Прихлопни таракана!», «Прихлопни борщеварку!».

Народный лозунг нашел отражение и в карикатурном искусстве. Карикатуру опубликовала Ирина Батакова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.