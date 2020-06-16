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Прихлопни таракана!

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  • 16.06.2020, 22:45
  • 3,563
Прихлопни таракана!

Популярный лозунг нашел отражение в белорусском искусстве.

На пикеты Сергея Тихановского многие белорусы приходили с тапками и шлепанцами. На них были написаны лозунги «Стоп таракан!», «Прихлопни таракана!», «Прихлопни борщеварку!».

Народный лозунг нашел отражение и в карикатурном искусстве. Карикатуру опубликовала Ирина Батакова.

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