Трамп подписал указ о реформе полиции 16.06.2020, 22:30

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Фото: Reuters

Президент США решил запретить полиции использовать удушающие приемы.

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о реформе полиции, предусматривающий совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских и расширение ресурсов в сфере охраны психического здоровья, сообщают в администрации, передает «Голос Америки».

Трамп решил запретить полиции использовать удушающие приемы после резонансной смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате грубого задержания. Об этом сообщает Reuters.

Выступая днем во вторник на церемонии подписания указа в Розовом саду Белого дома, президент назвал имена присутствующих на церемонии родственников лиц, погибших в столкновениях с полицией. Одновременно он представил собравшимся присутствующих руководителей правоохранительных органов.

Президент США подчеркнул, что американское общество должно поддерживать отважных мужчин и женщин в полицейской форме, отметив вместе с тем необходимость подотчетности полиции обществу и важность повышения ее профессионализма и моральных стандартов.

Трамп заявил, что решительно выступает против предложений о лишении департаментов полиции финансирования.

«Американцы знают правду: без полиции воцаряется хаос, без закона наступает анархия»,– напомнил президент.

Он также сказал, что администрация Обамы даже не пыталась решить проблему, шаг на пути решения которой делается сегодня.

В ходе выступления президент подчеркнул роль социально-экономической составляющей этой проблемы.

В этой связи Трамп выразил уверенность в том, что будущий год станет одним из самых успешных в экономической истории страны.

Остановившись на борьбе с коронавирусом, президент США указал на предпринимаемые страной активные усилия по разработке вакцины от COVID-19.

Как отметила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации, подписанный сегодня президентский указ призван стимулировать изменения за счет выделения грантов полицейским департаментам, готовым совершенствовать свою работу.

Департаментам предлагается придерживаться обновленных стандартов по применению силы, активизировать обмен информацией, чтобы в полицию не попадали сотрудники, замеченные в нарушениях, а также привлекать соцработников для урегулирования ситуаций, связанных с ненасильственными преступлениями.

В Конгрессе также разрабатываются законодательные инициативы, направленные на реформирование полиции.

«Мы, определенно, можем добавить кое-что к той работе, которая ведется в Палате представителей и Сенате», – отметил Трамп.