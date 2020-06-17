Арсений Чигирь: У действующей власти крайне низкие рейтинги 13 17.06.2020, 7:33

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ФОТО: SVABODA.ORG

К переменам может привести самое незначительное событие.

Об этом в интервью Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бобруйска Арсений Чигирь, который был активным участником кампании протеста во время «парламентских выборов» в конце прошлого года. На днях в Бобруйске прошла встреча с претендентом на пост президента Виктором Бабарико.

- Что изменилось в стране и в вашем городе за это время?

- Думаю, что людей в нашей стране просто достало, что их мнение перестали брать во внимание. Посмотрите: стримы из городов Беларуси показывают, что жители регионов уже настроены даже более радикально, чем минчане. Такого не было в предыдущие избирательные кампании.

Могу даже сказать, что реакция жителей нашего города, Бобруйска, еще довольно-таки мягкая и сдержанная на фоне того, как все бурлит в стране. Жители Лунинца, например, очень жестко ответили Лукашенко, и местные СМИ показали это на видео.

Плотину прорвало: белорусы уже не верят действующим властям, поэтому начинают открыто возмущаться, высказывать свое мнение. Люди очень обозлены на Лукашенко и его чиновников. Эта власть никоим образом не соответствует представлениям белорусов о том, как все должно быть обустроено в нашей стране.

Возьмем ту же ситуацию с коронавирусом: люди абсолютно не доверяют информации, которую предоставляет государство в связи с эпидемией. Ни для кого уже не секрет, что настоящая статистика по коронавирусу замалчивается. А это ведь не просто цифры: за каждой фальшивой сводкой стоят неучтенные смерти чьих-то родственников и знакомых.

В какой момент наступил перелом в сознании. Мы как будто «оттаяли». В Бобруйске стало гораздо больше людей, которые не боятся высказываться, дают хлесткие интервью независимым СМИ на пикетах по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты. Так было, например, на пикете Виктора Бабарико 15 июня. Там высказывались и пенсионеры, и предприниматели, и молодежь. Впервые в городе так много людей в одном месте открыто завили о своей гражданской позиции.

Все это вызревало постепенно, у людей уже давно накапливался мощный заряд недовольства.

- Что конкретно в вашем городе способствовало росту таких настроений?

- Одним из ярких событий этой весны стала попытка провести «антипарад» в Бобруйске. Тогда приехало много бобруйчан, а также людей из других городов.

Подлили масла в огонь и медики Бобруйской больницы скорой помощи. Они первыми подняли настоящий бунт против властей, вызвав цепную реакцию врачей по всей стране. Это стало очередной каплей, переполнившей чашу терпения горожан. То, как врачи прогнали съемочную группу БТ, вдохновило многих.

Сейчас любые упоминания о беспределе по отношению к медработникам вызывают острую реакцию в обществе, потому что это люди, которые находятся на передовой. Власти им обещали, что будут доплаты, а потом наглым образом этого не выполнили - естественно, что народ взял сторону медиков, а доверие к власти начало еще больше размываться.

Это происходило незаметно, по кирпичикам, а теперь - все, час пробил, ситуацию назад отыграть невозможно. Люди категорично заявляют, что хотят только одного - смены власти. Это происходит и в Бобруйске, и в других городах - по-разному, но всюду четко и ярко.

- Не раз приходилось слышать: перемены наступят тогда, когда на улицы массово выйдут простые рабочие, как это было накануне 1990-х. Бобруйск - крупный промышленный центр. Есть ли сегодня какие-то сигналы от рабочих?

- Могу рассказать, как это выглядит на примере предприятия «Красный пищевик», на котором я и сам работаю.

Рабочие не хуже других видят и понимают, что происходит в стране. Люди труда на своей шкуре чувствуют, что большинство предприятий в стране убыточны и прокормить семью становится все тяжелее. Но даже не это уже возмущает больше всего: уже и простых рабочих раздражает творимый властью беспредел. То есть, людям стало важно, чтобы их уважали, считали народом, слушали их мнение. А что они видят вместо этого? Плохо отрепетированные провокации, ложь, показуху… Это уже не воспринимается просто, как картинка в телевизоре, а как личное оскорбление.

Смотрите: рабочие микашевичского «Гранита» заявили недавно, что готовы выйти на Площадь в случае фальсификации выборов. Понимаете? Не из-за зарплат - а из-за выборов.

Солигорские шахтеры тоже из-за выборов и нежелания одного человека уходить провели предупредительный пикет под землей…

Что касается Бобруйска, то да, у нас на предприятиях есть рабочие, которые настроены довольно радикально, которые очень сильно возмущены - так, что в случае чего их не удержат даже «насиженные» рабочие места. И таких людей становится значительно больше, чем в предыдущие годы.

У нас действительно появился шанс на перемены.

- Один из жителей вашего города заявил на пикете: если Лукашенко не уйдет, то народ поднимется. Что может подтолкнуть людей не просто высказываться на пикетах альтернативных кандидатов, а реально выходить и бороться за перемены?

- Думаю, что что-то совершенно незначительное, на первый взгляд даже малозаметное. Любое неожиданное событие может стать катализатором, который «взорвет» недовольные массы. Тогда в регионах начнется цепная реакция, на улицы против Лукашенко выйдет лавина людей.

Тогда уже все поймут, что милиции нас не сдержать, что мы - реальное большинство. Тогда этот процесс уже будет не остановить, ведь ситуация в регионах накалена до предела.

С другой стороны, мы, активисты, должны помнить: чтобы убедить остальных, нужно чтобы кто-то подал пример и вышел первым. Этим мы и занимаемся на протяжении долгого периода времени: доносим до людей наши идеи.

За время своей деятельности я понял важный момент: в нашем обществе зажечь людей может самое незначительное событие. Но главное: нам на руку играет тот факт, что у действующей власти сейчас максимально низкие рейтинги.

Правитель действительно превратился в «Сашу 3%». Люди не верят, что даже путем всех своих махинаций он смог собрать нужное для участия в выборах количество подписей и требуют, чтобы он вообще не участвовал в этих выборах. Трудно найти человека, который бы считал его легитимным «кандидатом».