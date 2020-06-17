ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении COVID-19 4 17.06.2020, 7:43

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Фото: REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Найден препарат, на треть улучшающий шансы для пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании являются научным прорывом. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передает РБК.

«Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка», — сказал Гебрейесус на совещании в Женеве.

По предварительным данным, применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%.

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«Поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», — добавил директор ВОЗ.

Дексаметазон — это стероид, который используется с 60-х годов прошлого века как противовоспалительное средство. Его применяют, в том числе, в онкологии. Организация отмечает, что положительный эффект от стероида наблюдался только у пациентов с тяжелым течением болезни.

Пока что исследователи из Оксфордского университета раскрыли предварительные результаты применения препарата. В ближайшее время ВОЗ ждет полного отчета, чтобы обновить свои рекомендации по лечению COVID-19.

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В конце мая ВОЗ приостановила испытания противомалярийного средства гидроксихлорохина в качестве метода лечения коронавирусной инфекции. Решение было принято после того, как авторитетное медицинское издание Lancet опубликовало результаты исследования, в которых говорится о повышенном уровне смертности среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин. Тестирование лекарства проходило в десяти странах. Сейчас ученые оценивают его безопасность при лечении COVID-19.