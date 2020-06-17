КНДР стягивает войска на границу с Южной Кореей 9 17.06.2020, 7:49

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Фото: Reuters

Ранее эта территория была демилитаризованной зоной.

Северная Корея заявила в среду, что ее армия вновь войдет в пограничные районы Кэсон и горы Кымгансан, сообщили в генштабе Корейской народной армии, передает KCNA (перевод - zn.ua).

"В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон, на которые распространяется суверенитет нашей республики, для исполнения задач по их защите будут развёрнуты подразделения уровня полка и необходимые огневые подразделения", — говорится в заявлении генштаба Корейской народной армии, опубликованном ЦТАК.

Также отмечается, что Северная Корея возобновит "все виды регулярных военных учений" вблизи межкорейской границы.

Север также "категорически" отверг предложение Южной Кореи направить специальных посланников для разрядки напряженности, сообщает ЦТАК.

Напомним, военные подорвали офис связи с Южной Кореей, расположенный в приграничном городе Кэсон во вторник, 16 июня.

Незадолго до этого, 9 июня, власти КНДР впервые с 2018 года прекратили контакты с Южной Кореей из-за листовок, направленных против Пхеньяна, которые распространяют северокорейские перебежчики.

Как сообщает Associated Press, власти Южной Кореи подтвердили, что КНДР взорвала здание на фоне растущей напряженности между странами.