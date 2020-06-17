«Ищешь в больнице места с кислородом, а они все заняты» 5 17.06.2020, 7:51

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ФОТО: TVERGAZSERVIS.RU

Минский врач рассказала о ситуации с коронавирусом.

Врач из 10-й больницы Минска пишет о ситуации c Covid-19, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Я не знаю, как описать сегодняшнюю вечернюю смену, характеризующуюся тем, что почти все пациенты приезжают с сатурацией 90% и ниже, - пишет она. - Ты беспомощно носишься, ищешь в больнице места с кислородом, а они все заняты.

И нет, я не нагнетаю панику, кислородная поддержка - вполне обыденный этап лечения ковидных пневмоний».

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