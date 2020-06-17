Рост розничных продаж в США достиг рекордного показателя 4 17.06.2020, 7:55

2,894

Экономика страны может прийти в норму раньше, чем ожидалось.

Все три основных фондовых индекса США опубликовали свой третий дневной прирост подряд, передает Reuters.

Dow и S & P остаются примерно на 11% и 8% ниже своих соответствующих рекордных максимумов, достигнутых в феврале, в то время как высокотехнологичный Nasdaq колеблется примерно на 1% ниже своего исторического максимума, достигнутого 10 июня.

Данные, опубликованные Министерством торговли, показали, что розничные продажи в мае подскочили на рекордные 17,7%, превысив ожидаемый аналитиками рост на 8%.

Аппетит инвесторов к риску получил дальнейшее повышение благодаря ожидаемому инфраструктурному пакету администрации Трампа стоимостью $ 1 триллион, направленному на ускорение развития экономики.

"Данные о розничных продажах — это история, которая стимулирует рост рынков", — сказал Райан Детрик, старший рыночный стратег-аналитик LPL Financial в Шарлотте, Северная Каролина.

Это рекордный рост показателя за все время ведения расчетов.

В апреле, согласно пересмотренным данным, продажи упали на 14,7%, а не на 16,4%, как было объявлено ранее.

Наибольший рост продаж был зафиксирован в таких категориях товаров, как одежда и обувь (188%), мебель (89,7%), спортивные товары, товары для хобби, музыкальные инструменты и книги (88,2%) электроника (50,5%).

Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце выросли на 12,4% — подъем также стал рекордным. Показатель без учета автомобилей и топлива также увеличился на 12,4%.

Общий объем розничных продаж в минувшем месяце сократился на 6,1% относительно мая 2019 года после падения на пересмотренные 19,9% в апреле.

Министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что больше не будет вводится карантин для остановки коронавируса, несмотря на вспышку вспышки в некоторых штатах.

"Мы не можем закрыть экономику. Я думаю, мы узнали, что если вы закроете экономику, вы нанесете еще больший ущерб", — сказал Мнучин в интервью CNBC.