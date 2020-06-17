закрыть
17 июня 2020, среда, 12:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Турция начала операцию «Коготь тигра» в Ираке

3
  • 17.06.2020, 8:19
  • 3,724
Турция начала операцию «Коготь тигра» в Ираке
Фото: report.az

В операции примут участие авиация, вертолеты и ударные беспилотники.

Вооруженные силы Турции начали новую операцию "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой турецкое Минобороны.

По данным военного ведомства, что турецкие войска уже находятся в этом районе Ирака для выполнения операции по "нейтрализации РПК и других террористических элементов, угрожающих безопасности турецкого народа и границ".

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции начали военную операцию "Орлиный коготь" против Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака.

Напомним, турецкие военные самолеты нанесли удары по курдским военизированным формированиям в северном Ираке в воскресенье вечером. Об этом сообщил агентству Reuters источник в области безопасности. Министерства обороны Турции подтвердило, что оно начало операцию с приминением самолетов.

"Операция "Коготь орла" началась. Наши самолеты сбрасывают бомбы на головы террористов", - сообщило министерство в Twitter, не предоставляя дополнительной информации.

Турция регулярно наносит удары по боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК), как на курдском юго-востоке Турции, так и на севере Ирака, где базируется эта группа.


популярное за неделю

Мнение

Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников
Как приблизить перемены: 4 простых шага
Как приблизить перемены: 4 простых шага Дмитрий Навоша
Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»