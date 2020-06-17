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Белорусский бизнес снова потроллил «Сашу 3 процента»

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  • 17.06.2020, 8:26
  • 8,652
Белорусский бизнес снова потроллил «Сашу 3 процента»

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Максимальное низкие рейтинги Лукашенко продолжаются становиться поводом для креативных акций и насмешек со стороны граждан нашей страны. На днях белорусский бизнес снова потроллил «Сашу 3 процента», сообщает телеграм-канал «Ха-ха, я набрал 3%».

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