Белорусский бизнес снова потроллил «Сашу 3 процента» 2 17.06.2020, 8:26

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Максимальное низкие рейтинги Лукашенко продолжаются становиться поводом для креативных акций и насмешек со стороны граждан нашей страны. На днях белорусский бизнес снова потроллил «Сашу 3 процента», сообщает телеграм-канал «Ха-ха, я набрал 3%».

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