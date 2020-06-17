Минчане: Мы хотим, чтобы власть в стране сменилась

Минчане: Мы хотим, чтобы власть в стране сменилась2
- 17.06.2020, 8:54
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Хамство и бескультурье одного человека достало уже всех.
Корреспонденты naviny.by вышли на улицы Минска с вопросом к горожанам: что бы вы спросили у потенциальных кандидатов в президенты страны?
Главное, что звучало во многих ответах – желание перемен.
«Насущные проблемы? Чтобы была свобода выбора, чтобы люди могли выйти и высказать свое мнение!»
«Чтобы было, как в нормальных цивилизованных странах, чтобы власть сменялась – и не через кулак или дубинку. Уже надоело за 26 лет».
«Я бы спросил, как мы будем жить дальше? Правда, один потенциальный кандидат в президенты сказал бы: я все знаю лучше всех! И, честно говоря, высказывания этого кандидата уже поперек горла».
«Как мы дальше жить будем? Когда закончится это хамство, бескультурье и постоянное оскорбление собственного народа?»