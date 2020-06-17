Минчане: Мы хотим, чтобы власть в стране сменилась 2 17.06.2020, 8:54

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ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Хамство и бескультурье одного человека достало уже всех.

Корреспонденты naviny.by вышли на улицы Минска с вопросом к горожанам: что бы вы спросили у потенциальных кандидатов в президенты страны?

Главное, что звучало во многих ответах – желание перемен.

«Насущные проблемы? Чтобы была свобода выбора, чтобы люди могли выйти и высказать свое мнение!»

«Чтобы было, как в нормальных цивилизованных странах, чтобы власть сменялась – и не через кулак или дубинку. Уже надоело за 26 лет».

«Я бы спросил, как мы будем жить дальше? Правда, один потенциальный кандидат в президенты сказал бы: я все знаю лучше всех! И, честно говоря, высказывания этого кандидата уже поперек горла».

«Как мы дальше жить будем? Когда закончится это хамство, бескультурье и постоянное оскорбление собственного народа?»