«Легкие сгорели»: коронавирус свирепствует в Жлобине и Орше 6 17.06.2020, 8:57

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО «НАША НІВА»

Сообщения об умерших поступают каждый день.

Читатели телеграм-канала «Баста!» пишут о новых умерших от коронавируса в Жлобине и Орше.

«Снова Жлобин, - пишет житель райцентра. - В реанимации умер знакомый. Хоронили родственники, жена находится на изоляции дома. Ей делали тест, говорит, что не чувствует запахов. Сосед по даче до сих пор лежит в больнице. Тест положительный».

«Вчера родители похоронили единственного сына Костю, 26-летнего работника уже печально известной Оршанской спецавтобазы, - пишет читатель. - Ходил на работу с температурой, там и стало плохо. Реанимация, легкие сгорели. Хоронили в закрытом гробу».

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