На границе между Индией и Китаем произошли новые столкновения

На границе между Индией и Китаем произошли новые столкновения5
- 17.06.2020, 9:10
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Пекин направил подкрепление.
Из-за столкновений на спорном участке границы между Индией и Китаем погибли 20 индийских военнослужащих. Об этом пишет ANI News со ссылкой на индийскую армию. Китай официально о жертвах не сообщал, но источник агентства заявил о 43 погибших с его стороны.
Столкновения произошли в ночь с 15 на 16 июня в долине Галван. По словам источника Reuters, они начались с нападения на индийского офицера, после чего Китай подослал подкрепление, и столкновения продолжились в течение нескольких часов. Стороны использовали железные прутья и камни. В Китае заявили, что к конфликту привело незаконное пересечение границы индийцами.
В 1962 году между странами из-за вопроса о границах произошла война, после чего там наблюдались лишь мелкие стычки. Прошедший конфликт стал первым, приведшим к жертвам, с 1967 года, пишет Reuters.