Стало известно, во сколько РФ обойдется ремонт «Адмирала Кузнецова» 4 17.06.2020, 9:44

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На тендер по ремонту заявился единственный участник.

Цена контракта на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов», на котором произошел пожар в декабре прошлого года, составляет 251,4 млн руб., следует из данных портала госзакупок, сообщает РБК.

Центр судоремонта «Звездочка» намерен заключить контракт на ремонтные работы с единственным участником тендера. Название компании, которая будет проводить восстановительные работы, не уточняется.

Согласно материалам, участник тендера предложил максимальную сумму контракта (252,5 млн руб.), однако по результатам преддоговорных переговоров она была снижена до 251,4 млн руб. Сам договор пока не заключен.

В сведениях о закупке говорится, что исполнителю работ предстоит очистить надстройку авианосца по правому борту, а также покрасить ее по правому борту. Ориентировочная площадь очистки и окраски — чуть более 2 тыс. кв. м. Кроме того, необходимо провести ремонт корпусных конструкций надстройки, говорится в материалах. Смонтировать и демонтировать строительные леса подрядчик тоже должен будет сам.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря, когда он стоял на ремонте в Североморске. Предварительно, возгорание произошло во время проведения сварочных работ. В результате инцидента двое военнослужащих погибли, еще 14 человек пострадали.

Авианосец находится на плановом ремонте на предприятии ОСК в Североморске с апреля 2018 года. Он прибыл туда по возвращении из похода в Средиземное море, откуда наносил удары по объектам боевиков в Сирии. Завершить ремонт «Адмирала Кузнецова» планируется в 2022 году.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота писал, что ущерб от пожара, по предварительным данным, равен нынешней стоимости корабля — 95 млрд руб. В эту сумму вошли повреждения конструкций крейсера, ремонтного оборудования и ущерб от травм пострадавших. В ответ глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что такие данные не соответствуют действительности. По словам главы ОСК, «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений.

В феврале Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце превысит 300 млн руб. В апреле он говорил, что ущерб составил 500 млн руб. При этом тогда Рахманов допустил, что в будущем эта сумма может скорректироваться, «но не очень значительно».