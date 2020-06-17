Сварщик с БелАЭС рассказал о бунте на объекте против Лукашенко 21 17.06.2020, 9:51

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Сергей Никитин

Фото: Правозащитники за свободные выборы

Рабочие отказываются ставить подписи за «Сашу 3%» и пишут на него заявления.

В Гродно во время очередного пикета на Советской площади по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов к наблюдателю кампании «Правозащитники за свободные выборы» Роману Юргелю обратился мужчина, который рассказал о нарушении избирательного законодательства.

Он представился Сергеем Никитиным и сообщил, что работает вахтовым методом на Островецкой АЭС сварщиком. По его словам, на БелАЭС в рабочее время работникам предлагали подписываться за выдвижение Лукашенко. В подписных листах заранее были напечатаны на компьютере фамилии потенциальных подписчиков - работников АЭС - и их паспортные данные (причем иногда старые, неактуальные). При этом графа, где должны быть указаны данные члена инициативной группы, собирающего подписи, оставалась пустой.

По словам Никитина, многие работники отказались ставить свои подписи за выдвижение Лукашенко.

16 июня, когда Сергей Никитин вернулся в Гродно с вахты, то сразу направил по данному факту жалобу в Центризбирком. Он просит вынести Лукашенко предупреждение либо отказать в регистрации кандидатом в президенты за нарушение 61 статьи Избирательного кодекса. А именно за использование административного ресурса и за нарушения при оформлении подписных листов.

Ответить на жалобу Никитина ЦИК должен в течение трех дней.