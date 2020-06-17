Еще один президент заразился коронавирусом 17.06.2020, 9:55

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Фото: Fernando Antonio/Associated Press

Больна и его супруга.

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил о том, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления по национальному телевидению, сообщает ТАСС.

"Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что на выходных я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня (17 июня - прим. ТАСС) мне сообщили, что я заражен коронавирусом", - заявил президент.

Эрнандес также отметил, что специалисты рекомендовали ему покой, однако он продолжит работать удаленно и с помощью сотрудников. Президент Гондураса уточнил, что у него легкая форма заболевания, он уже начал принимать лекарства и чувствует себя лучше.

Президент добавил, что его супруга Ана Гарсия также заразилась. "Ее болезнь протекает бессимптомно", - отметил он. Также лечение проходят двое его сотрудников.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. В Гондурасе первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 11 марта. В настоящее время в стране зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения, больше 300 человек умерли.