закрыть
17 июня 2020, среда, 13:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Это наша страна, мы сами должны решать ее судьбу»

  • 17.06.2020, 10:07
  • 4,285
«Это наша страна, мы сами должны решать ее судьбу»
Фото: «Наша Ніва»

Строитель Минского метро рассказал, что стало для него «последней каплей».

Сотрудник «Минскметрострой» Сергей Качинский написал в «Фейсбуке», почему стал сторонником перемен:

«Сегодня у моего друга тещу подключили к ИВЛ.

Вот и рядом со мной появился COVID-19.

Ребята не верьте телевизору, эпидемия не окончилась, пик не пройден.

Лукашенко продолжает нас обманывать, ради своей выгоды.

Я устал бояться, ждать. Это наша страна. Мы сами должны решать ее судьбу. Свободу Беларуси!»


популярное за неделю

Мнение

Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников
Как приблизить перемены: 4 простых шага
Как приблизить перемены: 4 простых шага Дмитрий Навоша
Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»