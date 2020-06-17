«Это наша страна, мы сами должны решать ее судьбу»
- 17.06.2020, 10:07
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Строитель Минского метро рассказал, что стало для него «последней каплей».
Сотрудник «Минскметрострой» Сергей Качинский написал в «Фейсбуке», почему стал сторонником перемен:
«Сегодня у моего друга тещу подключили к ИВЛ.
Вот и рядом со мной появился COVID-19.
Ребята не верьте телевизору, эпидемия не окончилась, пик не пройден.
Лукашенко продолжает нас обманывать, ради своей выгоды.
Я устал бояться, ждать. Это наша страна. Мы сами должны решать ее судьбу. Свободу Беларуси!»