Белорусы больше доверяют Европейскому союзу, чем Евразийскому

Белорусы больше доверяют Европейскому союзу, чем Евразийскому3
- 17.06.2020, 10:35
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Опрос общественного мнения дал любопытные результаты.
Опрос общественного мнения (февраль-март 2020) в рамках проекта «Восточное соседство ЕС» дал любопытные результаты применительно к Беларуси, пишет gazetaby.com.
У 38% респондентов сложился положительный образ Евросоюза, у 46% – нейтральный, у 12% – негативный, а 4% никогда не слышали о ЕС.
54% считают отношения между Беларусью и Евросоюзом хорошими, 30% – плохими, а 16% выбрали вариант ответа «Не знаю/отношений нет».
Самым же интересным оказалась сравнительная степень доверия к иностранным институтам.
Выяснилось, что Евросоюз по этому показателю популярнее, чем российский интеграционный проект – Евразийский экономический союз.