Польша не восстановила авиасообщение из-за пределов ЕС

Польша не восстановила авиасообщение из-за пределов ЕС1
- 17.06.2020, 10:55
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Перелеты будут возможны только внутри Евросоюза.
Польша в ночь на среду возобновила международное авиасообщение, но только из аэропортов на территории ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
Согласно постановлению польского правительства, Польша разрешила международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли - за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.