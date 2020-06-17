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Польша не восстановила авиасообщение из-за пределов ЕС

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  • 17.06.2020, 10:55
  • 2,195
Польша не восстановила авиасообщение из-за пределов ЕС
иллюстрационное фото charter97.org

Перелеты будут возможны только внутри Евросоюза.

Польша в ночь на среду возобновила международное авиасообщение, но только из аэропортов на территории ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Согласно постановлению польского правительства, Польша разрешила международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли - за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.


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