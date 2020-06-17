«Я присягал народу и остаюсь с народом»: майор милиции обратился к своим коллегам

«Я присягал народу и остаюсь с народом»: майор милиции обратился к своим коллегам17
- 17.06.2020, 11:09
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Офицер заявил, что таких, как он, много.
Майор белорусской милиции обратился к своим коллегам с призывом увольняться, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Я работаю майором в милиции и буду увольняться, - пишет он. - Стыдно за свою страну, стыдно выполнять гнусные приказы зажравшихся чиновников которые трясутся за свои места и готовы выполнять любые приказы. И я не один, нас тут много. Мы просто работаем, а то, что творят эти оборотни...
Ребята, коллеги, собираетесь и увольняйтесь. Если будут проблемы с работой - спросите у народа, он поможет. Уходите оттуда, ибо нет будущего, если будет все так продолжаться.
Я присягал народу. Я остаюсь с народом».
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