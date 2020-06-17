Лавров и Шойгу ретировались перед натиском Турции 5 17.06.2020, 11:21

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Сергей Лавров

Недальновидно!

Представители РФ: Сергей Лавров и Сергей Шойгу отменили свою поездку в Стамбул из-за планируемой операции Правительства национального согласия (ПНС) в ливийском Сирте, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что решение о переносе визита российской делегации было принято по обоюдному согласию и не стоит искать в этом какую-либо подоплеку.

На самом же деле поискать эту самую подоплеку стоит, ведь не просто так два высокопоставленных, непотопляемых мастодонта Путинской автократии, отменяют свой визит в страну, с которой, по сути, воюют уже не первый год.

Визит, в рамках которого должны были быть обсуждены вопросы распределения зон влияния, уже не только в Сирии, но и Ливии.

Самый болезненный для Москвы вопрос в Ливии — вопрос дальнейшей судьбы Сирта, который чекисты раньше открыто называли «красной чертой» для ПНС и, де-факто, для Турции.

Сирт — это город в регионе Триполитания, расположенный практически посередине между столицей Ливии — Триполи и нынешним бастионом Кремлевской марионетки Хафтара — городом Бенгази, который военный преступник смог захватить лишь благодаря предательству ферджанской 604-й бригады.

Важность Сирта не только в его географическом расположении, но и в том, что контролирующие его, контролируют и наиболее крупную авиабазу в стране «аль Джуфра», на которой Кремль планирует разместить уже свою военную базу, по образу и подобию сирийской Хмеймим.

Так же не забываем о побочном эффекте оставленных наемниками ЧВК «Вагнер» позиций в других ливийских городах.

Массовые захоронения мирных жителей, заполненные морги телами со следами пыток. Всего этого морально и документально достаточно, чтобы не вести переговоры с военными преступниками, а продолжать операцию по освобождению Ливии от мятежного Фельдмаршала Халифы Хафтара и его покровителей.

И это, моральное и юридическое право ливийцам и туркам предоставили именно российские наемники, а потому, очевидно, что ПНС и Турцию в желании брать Сирт, уже не остановить, и если переговоры будут вестись, то скорее о судьбе Бенгази.

Хотя, конечно, поведение Лаврова и Шойгу было не профессиональным. Ведь для переговоров нужно использовать все имеющиеся возможности, а не вертеть хвостом.

В любом случае, даже если они заведомо бесперспективные, хотя бы выпили добротного турецкого кофе, а не этот свой московский суррогат.

Недальновидно!