Внутренний опрос показал, что Байден выигрывает у Трампа с большим отрывом 6 17.06.2020, 11:27

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Трамп неоднократно отрицал существование таких данных.

Первый внутренний опрос кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа, проведенный в марте, полученный исключительно ABC News, показал, что он большим отрывом проиграл бы бывшему вице-президенту страны и кандидату от демократов Байдену в ключевых штатах, пишет zn.ua.

Отмечается, что Трамп неоднократно отрицал существование таких данных.

Данные опроса показали двузначное лидерство Байдена в Пенсильвании в 16 процентов –55% против 39%. В Висконсине разница между демократом и республиканцем 10 процентов –51% против 41%. Также внутренние опросы Трампа показали, что Байден лидирует на 7 процентов во Флориде.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена. Свежие данные социологических опросов, проведенных на общенациональном уровне в США показывают, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего главу Белого дома на 14% в гипотетической паре на выборах президента Соединенных Штатов, которые намечены в ноябре. Опрос Data for Progress показал, что за Байдена готовы проголосовать 54%, в то время как за Трампа – 40%.

На общенациональном уровне, согласно опросу CNN, у Байдена значительное преимущество в 14% - 55 против 41 процента.

Отметим, что у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.

Байден - первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на выборах 1976 года.

Среднее лидерство Байдена над Трампом на национальном уровне в среднем никогда не опускалось ниже 4% и обычно превышало этот показатель.