Давайте опередим «Сашу 3%» 7 17.06.2020, 11:26

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Белорусы предлагают как можно скорее забирать свои вклады из банков.

Читатель телеграм-канала "Баста!" из Минска Владимир предлагает начать забирать свои вклады из белорусских банков.

"Всего в нашей стране насчитывается почти 30 банков, в пятерку крупнейших входят три государственных, - пишет он. - Изучив на всех сайтах состав учредителей, могу сказать: в той или иной степени, государство имеет свой процент практически в каждом банке. в том числе и в банках с иностранным капиталом и владельцем.

Поэтому я хотел бы предложить незамедлительно начать забирать свои вклады из банков не дожидаясь истечения сроков.

Это вопрос нашей личной финасовой безопасности, ведь частные банки могут в одночасье стать казенными. Белгазпромбанк добивают, он уже остановил все операции с валютой, БПС-Сбербанк уже под причелом рейдеров, не зря госконторы разрывают с ним контракты. Вся финасовая система Беларуси идет в разнос из-за истерики главного "финансиста".

У Саши нет денег, он попытается забрать их у бизнеса и у банков. Но в банках – наши деньги! Давайте опередим его. Я вчера снял все свои вклады. Успел. А вы успеете? Сделайте это в ближайшие дни. Подержите свои сбережения пару месяцев дома – это намного надежней, чем доверять их специалистам по девальвациям".

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