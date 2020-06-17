Коронавирус бушует в Ляховичах
- 17.06.2020, 11:41
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Болеют работники молочного завода и электросетей.
Читатели телеграм-канала "Баста!" из Ляховичей Брестской области сообщают о новых случаях Covid-19. Болеют работники молочного завода и электросетей.
"В городе Ляховичи Бресткой области заражение Covid-19 выявлено среди работников молокозавода, - пишет житель города. - Одна женщина - в больнице с двухсторонней пневмонией.
Также есть случаи среди работников ляховичских электросетей. Одну бригаду и всех мастеров отправили на самоизоляцию как кантактов первого уровня. У двух мастеров экспресс-тест положительный".
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