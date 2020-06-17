закрыть
17 июня 2020, среда, 13:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус бушует в Ляховичах

  • 17.06.2020, 11:41
  • 1,724
Коронавирус бушует в Ляховичах

Болеют работники молочного завода и электросетей.

Читатели телеграм-канала "Баста!" из Ляховичей Брестской области сообщают о новых случаях Covid-19. Болеют работники молочного завода и электросетей.

"В городе Ляховичи Бресткой области заражение Covid-19 выявлено среди работников молокозавода, - пишет житель города. - Одна женщина - в больнице с двухсторонней пневмонией.

Также есть случаи среди работников ляховичских электросетей. Одну бригаду и всех мастеров отправили на самоизоляцию как кантактов первого уровня. У двух мастеров экспресс-тест положительный".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников
Как приблизить перемены: 4 простых шага
Как приблизить перемены: 4 простых шага Дмитрий Навоша
Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»