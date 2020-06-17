«Ты править больше не будешь, собирай свои клунки»: белорус обратился к «Саше 3%» 7 17.06.2020, 11:59

4,134

Мужчина признался, что очень трудно сдерживать себя, видя что творит диктатор.

Еще один читатель телеграм-канала "Баста!" обратился к Саше 3%.

"Очень сложно сдерживать себя, видя что творит эта трусливая трехпроцентная тряпка, - пишет читатель. - Я уверен в том, что тебе осталось пару месяцев, а потом ты будешь искать "пятый угол". Ты перед народом ответишь за всё: за то что не ввёл карантин, как это сделали все нормальные люди, за Тихоновского и всех, кого бросил за решетку, за угрозы семьям. Это кем нужно быть, чтобы уже начать угрожать женщине с детьми? Хотя, да, это ты как раз умеешь.

Про карантин. "Жрать что мы будем?" Я вот до последнего думал, что золотовалютный запас как раз для таких случаев. А он, оказывается, только для тебя и твоих подхалимов. Сколько человеческих жизней ушло благодаря тебе? Но и за это ты будешь отвечать.

Пойми одно. Ты править больше не будешь. Так что потихоньку собирай свои клунки.

Народ, теперь дело за нами. Никто, кроме нас, не поможет тем людям, которые хотели сделать Беларусь страной для жизни. Хватит молчать!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.