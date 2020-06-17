Виктор Бабарико: Если белорусы выйдут на улицы — я буду с народом 6 17.06.2020, 12:14

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Нация уже не на стороне правящих.

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико дал большое интервью польскому изданию RZECZPOSPOLITA (перевод — Сharter97.org). Экс-банкир рассказал, какой вопрос задал бы Лукашенко на дебатах, какие решение принял бы в первый день на посту президента и готов ли защищать голоса своих избирателей на Площади.

- Уже несколько дней продолжаются аресты и обыски в «Белгазпромбанке», во главе которого вы находились более 20 лет. Задерживаются члены вашего избирательного штаба. Почему ваше участие в «выборах» так сильно разозлило Лукашенко?

- Мы не собирались никого злить, мы шли на «выборы» исключительно с учетом интересов Беларуси и белорусского народа. У нас есть позитивная программа и цели, основанные исключительно на конструктивном, а не деструктивном подходе. Если это кого-то разозлило, то у этого человека другое мнение, он сторонник разрушения. Мы хотим построить независимую, суверенную и развитую Беларусь.

- Вы уже знаете число всех арестованных, задержанных и допрошенных друзей, знакомых и бывших сотрудников банка, где вы работали?

- Масштабы этих противоправных действий, давления и политического шантажа достаточно огромны и напоминают ковровую бомбардировку. Я слышу о допросах клиентов банка, с которыми меня связывают, также идут допросы среди руководства. Задерживаются и допрашиваются даже лица уровня начальников отделов. В понедельник был допрошен мой давний секретарь. В ходе этой избирательной кампании была создана инициатива «честные люди», благодаря которой мы можем оказать всем пострадавшим юридическую помощь.

- Однако правительственное телевидение утверждает, что дело «Белгазпромбанка» — лишь часть более крупной игры. Уже было объявлено, что в ближайшее время Минск представит доказательства «вмешательства иностранного государства во внутренние дела Беларуси». О каком государстве идет речь?

- Я не совсем понимаю, что делают и говорят власти. Выходит Лукашенко и заявляет, что нужно проверить, что такое компания «Приватлизинг». Неожиданно, через десять дней выясняется, что это «компания мошенников». Затем он говорит, что кто-то украл картины и спустя два дня силовики входят в галерею и забирают их, хотя они там висят десять лет.

- Может быть, Минск ведет себя так нервно, потому что не каждый день столь высокопоставленные менеджеры «Газпрома» баллотируются на пост президента Беларуси. Вы рука Кремля?

- Честно говоря, этот вопрос меня немного оскорбляет. В нем содержится утверждение, что белорусский народ не в состоянии самостоятельно сделать выбор. В других странах кандидаты в президенты рассматриваются как представители части общества, но в Беларуси пытаются найти руку Кремля, ногу ЕС и какую-то еще часть тела, принадлежащую, например, Китаю.

Я представляю исключительно интересы белорусов, которые так же, как и я, не ходили на выборы с 1994 года. Белорусов, которые не верили в то, что можно что-то изменить. Белорусов, которые устали от неуважения, хамства и беспорядка, которым надоели те, кто поставил страну под угрозу потери суверенитета.

Я представляю тех, кому надоело, что кто-то обращается на «ты» ко всем, независимо от возраста, степени и положения в обществе. Когда старой бабушке говорят «ты» — значит в стране царит хамство. Достаточно того, что Лукашенко — «лучший» в стране врач, фермер, спортсмен и даже компьютерщик. Я представляю другую Беларусь, которая считает, что мы — страна, которой надоело, что ей правят уже 26 лет.

- Белорусский режим жестоко расправляется со своими оппонентами. Ректор Белорусского государственного университета Александр Козулин провел более трех лет в тюрьме после «выборов» 2006 года, бывший военный Николай Статкевич после «выборов» 2010 года угодил за решетку почти на пять лет. Вы не боитесь такой участи?

- Процессы, происходящие с белорусским гражданским обществом, никак не связаны с Бабарико. Когда пришла эпидемия коронавируса и власти заявили, что «не видят этого вируса», люди самоорганизовались и оказали огромную поддержку белорусским медикам. За неделю более десяти тысяч человек присоединились к нашему избирательному штабу, не прошло и месяца, как мы собрали уже более 400 тысяч. подписей. Это не Бабарико, а белорусы и их миллионы.

Я уважаю людей, которые боролись за независимость Беларуси, пострадали они и их семьи. Это настоящие воины.

- Каковы три ключевых, на ваш взгляд, события в истории Беларуси?

— События, которые формировали нашу государственность. Первое — коронация литвинского правителя Миндовга, второе — объявление независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году, а третье — создание белорусского государства после распада Советского Союза. К негативным событиям, в свою очередь, относился раздел Речи Посполитой.

- Александр Лукашенко никогда не участвовал в предвыборных дебатах. Но если бы это произошло, какой вопрос вы бы задали ему?

- Боюсь даже озвучить это. Я бы спросил у него, был ли в его жизни человек, которого он любил. Кто этот человек. Когда мы узнаем, кого он любит, мы узнаем, что он за человек. Хотел бы я знать, жив ли этот человек или нет, пусть скажет, кого любит.

- Встречались ли вы с Лукашенко вживую?

- Да, но я всегда был в группе людей. Один раз было какое-то совещание, второй — собирались руководители банков. По-моему, по тем встречам он меня не помнит.

- Предположим, завтра вы станете президентом Беларуси. Какими будут ваши первые решения?

- Нужно провести конституционную реформу и вернуться к Конституции 1994 года. Президент должен править не более двух сроков, управляющие должны меняться. Не может быть и власти одного человека, управлять государством должны многие органы. Я бы сделал ставку не на приказы, а на инициативу людей. Президенту нужно нанять умных людей, которые подскажут, что нужно сделать.

- В то же время правительство России настаивает на реализации соглашения 1999 года о создании «союзного государства», которое могло бы привести к созданию наднациональных органов власти и утрате суверенитета Беларуси. Что вы на это скажете?

- Знает ли деловой мир какой-нибудь проект соглашения, который не потерял бы актуальность за 20 лет? Есть ли что-то подобное в мировой экономике? Я хотел бы выслушать другую сторону и предложить обновить эту сделку, выйдя из сегодняшней ситуации.

Мы не видели 31 дорожную карту, которые были созданы в прошлом году и связаны с интеграцией двух государств, более того, их никто не видел, кроме авторов. Я убежден, что никто не заставлял нас подписывать эти документы. Мы имеем дело не со злой волей России, а с состоянием белорусской экономики. В течение 26 лет мы просили кредиты и льготы на энергоресурсы. Никто не любит, когда кто-то постоянно о чем-то просит. Мы вели себя так, как будто кто-то постоянно нам что-то должен. Я считаю, что никто нам ничего не должен, мы должны строить собственную экономику.

- Почему нельзя было бы забыть об этом и перейти к свободным рыночным отношениям с Россией, как это практикуют суверенные и независимые государства?

- Говоря об обновлении, я имею в виду взглянуть на эту сделку с точки зрения сегодняшнего день, ведь она может оказаться чемоданом без ручки — бросить жалко, а нести дальше тяжело.

- Вы думаете, если бы завтра президент Бабарико решил интегрироваться в Евросоюз или НАТО, Москва бы молчаливо отпустила Беларусь из своей сферы влияния?

- Если бы я спросил вас о том, отпустит ли НАТО Польшу, если Варшава захочет вернуться в ряды бывших посткоммунистических государств? Думаю, поляков разозлил бы этот вопрос, потому что поляки сами выбирают свою внешнюю политику. Белорусы — свободные люди и у них независимое государство, мы не чьи-то рабы, мы будем выбирать свою внешнюю политику исходя из собственных интересов. Если нам будут выгодны какие-то союзы, мы их заключим, но если они не окупятся, мы их оставим.

- Знаете, какая тема уже много лет отравляет польско-белорусские отношения?

- Вы имеете в виду Союз поляков в Беларуси?

- Именно. Белорусские власти не признают его, в 2005 году у Союза отобрали имущество. Как бы вы решили этот вопрос?

- Если это так долго продолжается, то вряд ли есть легкий выход из этой ситуации. Я не очень хорошо разбираюсь в этой теме, но знаю, что нужно выслушать все стороны. Нужно основываться на международном праве, если у нас есть какие-то разногласия с Польшей по этому вопросу, мы должны искать компромисс, как в бизнесе. Это единственное верное решение. Нам придется заняться этой темой.

- Я так понимаю, вы бы не делили поляков на «правильных» и «неправильных»?

- Мне повезло, в детстве меня никто не спрашивал, кто мне больше нравится, папа или мама. Поляков нельзя делить, это поляки. Не люблю делить людей, белорусов тоже надо объединять, а не делить.

- В интервью, которые вы давали ранее, нет однозначного ответа на вопрос «Кому принадлежит Крым?». В политике, особенно международной, не всегда получается усидеть на двух стульях. Вам придется отвечать на этот вопрос, например, на международных форумах или в беседах с другими лидерами.

- Будучи президентом я скажу то, что напишут cпичрайтеры. Думаю, они научат меня говорить. Язык дипломатии существует для того, чтобы скрыть свои мысли. Почему я избегаю однозначного ответа на этот вопрос? Сейчас такая ситуация, что белорусское общество в этом вопросе раскололось. Нехорошо, когда мы начинаем делить белорусов на части, даже если это касается внешнего для нас дела. Ответим на этот вопрос чуть позже. Я не одобряю внешнюю политику Лукашенко, который говорит, что после 26 лет его правления мы окружены исключительно врагами. Я хочу, чтобы Беларусь была окружена друзьями. Что касается конфликта между Украиной и Россией, то я поддерживаю «минский формат», мы должны способствовать поиску взаимопонимания.

- Что вы ответите говорящим, что Беларусь очень похожа на Крым? Белорусский язык вытеснен на периферию, в течение многих лет последовательно закрываются белорусскоязычные школы, нет ни одного белорусскоязычного высшего учебного заведения. Вам это ничего не напоминает?

- Беларусь не имеет cпорных территорий и не делится на Запад и Восток. У нас два государственных языка. Могу согласиться, что есть дисбаланс в пользу русского языка, но конфликта на этом фоне нет. Нужно преодолеть этот дисбаланс. Я бы обратил внимание на Казахстан, где с первого класса изучают сразу три языка.

Родной язык — белорусский, на этом языке говорили наши родители. Есть язык межгосударственного общения, и так получилось, что наши соседи знают русский язык. Мы не должны его терять. Третий язык мирового общения — английский, его надо учить, чтобы конкурировать в мире. Беларусь — это не Крым.

- У вас есть представление о том, что произойдет 9 августа, когда пройдут «президентские выборы»? Предположим, что ЦИК объявит в шестой раз победу Александра Лукашенко с сокрушительным перевесом. Что дальше?

- Я рассчитываю, что получу более 50 процентов голосов и эти цифры будут озвучены. Мы знаем, как проверить, сколько людей проголосовало за меня, эти данные у нас будут. Мы объявим план действий чуть позже. Я буду точно знать, сколько белорусов проголосуют за меня.

- Каким образом?

- Вариантов много, но расскажу об идее, которая уже циркулирует в Cети. Каждый избиратель фотографирует свой бюллетень вместе с паспортом. Все отправляется в одно облако, потом у нас есть данные, мы можем их подсчитать. Есть множество других методов, которые мы можем использовать.

- Власти скажут, что ваши данные — фарс. Вы готовы сражаться на улице? У Лукашенко есть спецслужбы и армия, а что есть у вас?

- Армия и спецслужбы — это тоже люди, они знают, что такое преступные приказы и приносили присягу белорусскому народу. Они увидят исход выборов и поймут, что нация уже не на стороне правящих. Выполнение таких приказов будет преступлением против собственного народа. Мы сделаем все, чтобы это происходило мирно, мы не собираемся призывать к массовым протестам, но если белорусский народ будет вынужден выйти на улицы, я буду вместе с народом. Другого варианта нет.