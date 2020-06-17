Литовцы опубликовали первые результаты забора воды в Немане, где гибла рыба 2 17.06.2020, 12:21

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Они показали уменьшение количества кислорода в воде.

Сегодня литовское Агентство по охране окружающей среды сообщило первые результаты взятых проб воды, после того как в Немане возник массовый мор рыбы. Белорусские ученые сообщили о недостатке кислорода из-за жары, это пока основная версия. По предварительным данным, литовцы не зафиксировали повышенного загрязнения воды. Однако это еще не все, пишет «Онлайнер».

Концентрация взвешенных веществ составляла всего 7—12 мг/л с предельным значением ≤25 мг/л. Концентрации питательных веществ, таких как общий азот, нитритный азот, аммонийный азот, нитратный азот, фосфатный фосфор, общий фосфор, также были низкими. Сравнивая данные по концентрации этих параметров, специалисты пришли к выводу, что результаты похожи на те, которые определены ранее.

Для дальнейшего мониторинга воды дополнительные образцы будут взяты в Друскининкае и Алитусе.

Литовцы говорят, что первые результаты испытаний на самом деле показали уменьшение количества кислорода (возможно, из-за жаркой погоды) в воде, однако не достигли минимального предела критической концентрации.

Результаты других исследований — экотоксичность, тяжелые металлы, летучие органические соединения, полициклические ароматические углеводороды, фталаты, хлорфенолы, полихлорированные дифенилы — планируется представить в начале следующей недели.