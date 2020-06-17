Маски сброшены
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 17.06.2020, 12:35
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Кто будет за это нести ответственность?
Нужна красивая картинка в телевизоре.
Маски против вируса на лицах ее портят.
Нужно, чтобы стояли ветераны на трибунах во время парада 24 июня за Путиным без намордников – в орденах, с улыбками, под Солнцем.
А перед ними – «сам», в дрожащей от нетерпения нулевой недельной готовности.
Ветераны без масок Путину нужны как фон, чтобы послать визуальный сигнал стране – пандемия побеждена, все отлично. Смотрите на ветеранов! Учитесь!
В этом смысл решения Кремля пригласить на парада 24 июня ветеранов без масок.
Да, объявлен «комплекс мер предосторожности». Но мы думаем, что его цель, прежде всего в том, чтобы не заразили драгоценного Путина, который до сих пор сидит «на удаленке».
Но вот представьте, что, несмотря на меры предосторожности, которые не могут дать полной гарантии, кто-то из ветеранов заболеет?
Кто будет за это нести ответственность? Путин? Попова? И какую ответственность?
А вы вообще узнаете, что кто-то из приглашенных ветеранов заболел после парада, если такое случится?
Все утонет в бездонном океане российского властного вранья.
Сталин вел безжалостную войну за спасение своей преступной системы, не считаясь с жизнями подневольных советских людей, играя на их патриотизме, используя его.
Его наследники, в сущности, такие же. Они тоже готовы бросить остатки ушедшего поколения в парадный бой во время смертельной пандемии. Храня бесчеловечную «преемственность». Они тоже прикрывают подлую суть благородными словами.
Маски сброшены.
Телеграм-канал «Серпом По»