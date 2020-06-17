Как правильно заварить кофе 17.06.2020, 12:40

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Специалист рассказал о различных методах варки.

Многие уверены, что существует единственно верный способ приготовления кофе. Но по поводу того, какой именно метод правилен, мнения расходятся. «На самом деле правильно приготовить кофе можно множеством способов», — объясняет Леонардо Лелли. В 1998 году Леонардо основал маленькую компанию Torrefazione Caffe Lelli, которая занимается производством самых деликатесных видов кофе. За это время он успел объехать все основные страны, где растет кофе, и стать настоящим специалистом в области ботаники, химии, дегустации, отбора и обжарки зерен. И, конечно же, приготовления этого знаменитого напитка, пишет «Популярная механика».

Кофе по турецки

Для этого способа нужен самый мелкий помол кофейных зерен — «в пыль» (менее 0,1 мм), чтобы за несколько минут извлечь все нужные вещества и обеспечить наиболее полный вкус напитка при нормальном давлении. Температура в процессе приготовления выше оптимальной, а в сваренном кофе остается множество мельчайших частиц, поэтому после подачи на стол не прекращается процесс экстракции различных соединений, в том числе фенольных. Вкус такого кофе «эволюционирует», меняясь и приобретая горьковатые и слегка вяжущие нотки. С другой стороны, варка в медной турке — самый традиционный метод приготовления кофе, так что некоторые считают его самым аутентичным.

Френч-пресс

Многие любители считают такой напиток «эрзацем». «Это вполне настоящий кофе, — поясняет Леонардо, — но со своей спецификой. Требуется самый крупный помол — порядка 1 мм, и температура воды должна составлять 85−90°С. Напиток заваривают четыре-шесть минут. Именно этот способ лучше всего подходит для некоторых сортов — в частности, для арабики, выращенной в высокогорье: напиток получается совершенно не горьким и не кислым, а даже сладковатым. Кстати, похожий способ — так называемый бразильский — используется при дегустации сортов кофе закупщиками: крупно молотый обжаренный кофе заливается горячей водой на пять минут».

Гейзерные кофеварки

Этот способ (по-английски он называется Moka Espresso) придумали в 1933 году два итальянских изобретателя — Луиджи де Понти и Альфонсо Биалетти. В кофеварке их конструкции кипящая вода продавливается через емкость с молотым кофе под действием пара. Для гейзерной кофеварки требуется средний помол (0,5 мм), экстракция придающих вкус и аромат веществ происходит под давлением около 1,5 бара и температуре 110 °C. Несмотря на короткое время приготовления (около 1 минуты), за счет температуры выше оптимальной вкус кофе получается весьма полным, но с небольшой ноткой горечи.

Эспрессо

Первую более-менее современную (правда, ручную) эспрессо-машину для приготовления кофе сконструировал в 1931 году итальянец Акиле Гаджо. В процессе приготовления эспрессо вода температурой около 80 °C продавливается через емкость с относительно мелко (0,3 мм) молотым кофе под давлением 8−10 бар. Сочетание невысокой температуры и высокого давления способствует максимальному извлечению веществ, в том числе масел, придающих кофе специфический «долгоиграющий» вкус. Еще одна характерная деталь, присущая только эспрессо, — это устойчивая пенка, смесь углеводов, белков, фенольных соединений, взбитая пузырьками углекислого газа, которым насыщен молотый кофе (он образуется при обжарке).

«Ключ к правильному эспрессо, — объясняет Марко Маггиоло, руководитель производства эспрессо-машин Philips Saeco на итальянском заводе в Гаджо-Монтано, — это три пункта. Во первых, очень точное соблюдение температуры позволит максимально извлечь все нужные вещества. Во вторых, точность помола, то есть распределение частиц по размерам. При помоле важно избежать появления «металлического» привкуса, поэтому в наших машинах используются керамические жернова. И в-третьих, правильное количество кофе — 5−7 г на одну порцию.

Чтобы владелец машины мог добиться вкуса напитка в соответствии с собственными предпочтениями и использовать сорта с различной степенью обжарки, можно варьировать степень прессования молотого кофе в процессе приготовления, степень помола, давление воды. Чтобы обеспечить определенное время протекания воды сквозь кофе, наши эспрессо-машины снабжены датчиком-расходомером. Все датчики и компоненты каждой машины на конвейере не просто проверяют, но и калибруют, чтобы достичь минимального разброса и оптимального результата».