Минчанка на пикете по сбору подписей: Лукашенко свое отработал 17.06.2020, 12:45

Белорусы, открывайте глаза, пора жить по-новому.

Жительница столицы пришла на предвыборный пикет по сбору подписей и рассказала о своей жизни Telegram-каналу "Баста!".

"26 лет все ждем, но никаких перемен не происходит, - говорит она. - Чистые города – это не его заслуга, уже все говорили об этом. Это заслуга наших жителей. Белорусы - аккуратные люди, законопослушные люди.

Телевизор я выбросила четыре года назад. Я не смотрю БТ, дружу с интернетом. Как сказал Лукашенко, если его не выберут – он уйдет. А оказывается сейчас - он не собирается уходить. Он будет держаться за власть своими посиневшими пальцами.

Мне кажется – отработал 26 лет, хватит. Плохо работал потому что все мы видим европейские страны, видим, как там живут.

320 рублей - разве это пенсия? Стаж у меня очень большой. Даже до коронавируса я все равно работала. Платила налоги и работала. Разве это жизнь? Почему я занимаю чье-то место из молодежи, а не сижу на пенсии, как это происходи в европейских странах?

Очень хочется перемен. Перемен хочется мирным путем. Я - за честные выборы. У нас появились кандидаты, которым мы поверили, за которых будем голосовать. Ну а Лукашенко нужно сделать вывод и мирно уйти. Если он любит свою страну – он мирно уйдет и у нас будет мир и покой в стране.

Не будем говорить о нем, о его чести, совести, культуре. Особенно, о культуре речи. Эта базарная брань – она уже надоела. Люди, открывайте глаза. Дети, внуки, приходите к своим бабушкам, делайте показывайте им, что и как происходит. Лукашенко свое отработал".

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