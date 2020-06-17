Жителям Бреста с симптомами COVID-19 отказывают в больничных 17.06.2020, 12:51

Тесты тоже не делают.

Зачем государству так увечить свой народ? Жителям Бреста с симптомами Covid-19 отказываются делать тесты и выписывать больничные, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Эпидемия пошла на спад! Ну конечно, если с явными признаками Covid-19 в больничном пишут "общее заболевание", - рассказывает читатель. - На предприятиях Бреста с температурой народ продолжает работать, больничный при 37-и, потере обоняния и другими симптомами не дают. Тесты не делают, самоизоляции нет. Только представьте, сколько по Бресту больных и контактов ходит.

Зачем государству так увечить свой народ? То что симптомы не явные, совсем не означает, что болезнь протекает без последствий! И ещё вопрос, обратимы ли они".

"В Бресте нет тестов на Covid-19, - сообщает другой подписчик. - Закончились на прошлой неделе, не будет, скорее всего, и на этой. Я – контакт первого уровня. Ко мне должны были приехать делать тест еще в пятницу. Вчера позвонмли и прямо сказали, что в среду-четверг сделают мазок, так как тестов нет".

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