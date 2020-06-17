«Партия мэров» в Украине: стал известен состав организаторов 3 17.06.2020, 12:59

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Мэра Киева среди них нет.

В пятницу, 19 июня, в Украине официально презентуют новую «партию мэров», которая будет отстаивать интересы местного самоуправления.

На презентации официально представят партию, объявят программу ее действий и пригласят всех коллег к переговорам. Об этом сообщает «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на свои источники.

На 3 июля назначен первый съезд новой партии.

В составе организаторов проекта:

мэр Днепра Борис Филатов;

мэр Николаева Александр Сенкевич;

мэр Черновцов Алексей Каспрук;

мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Мэр Киева Виталий Кличко формально не принимает участия в создании проекта, однако тоже приглашен на презентацию партии мэров.

«Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являются членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей, и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов», — сообщил источник.

Издание отмечает, что мэры «ведут себя довольно сдержанно, не комментируя предстоящее событие, объясняя свою позицию тем, что на них идет постоянное политическое давление, включая действия силовых структур».

Партия должна стать общенациональным проектом, который будет отстаивать интересы местного самоуправления. Для его реализации использована партию Новая Европейская Украина, которую перерегистрировали в Днепре и дали новое название — Пропозиція.

«Официально будет предложено вступать всем, кто за идею, и будем приглашать на съезд всех, — уточняет собеседник издания. — В партии будет крыло ОТГ. Представители мелких громад очень настороженно воспринимали идею, но когда им сказали, что они могут создавать свою равноправную фракцию, то очень „загорелись“».

Напомним, еще весной 2020 сразу несколько авторитетных изданий в Украине сообщили о намерениях мэров создать собственную партию.

В частности Зеркало недели сообщало, что в конце мая «в режиме суперсекретности» состоялась первая онлайн-конференция по созданию партии мэров. Тогда одним из участников и инициаторов этого движения был мэр столицы Виталий Кличко. Планировалось, что партия должна стать общенациональной и должна быть создана накануне местных выборов в Украине.