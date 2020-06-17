«Граждане созрели, чтобы поставить Сашу 3% на место» 1 17.06.2020, 13:04

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ФОТО: «НАША НІВА»

Житель столицы перечислил претензии к узурпатору.

Минчанин Александр Плавинский написал о преступлениях Саши 3%, сообщает телеграм-канал "Баста!":

"Вспоминаю художества АГЛ с самого начала:

- переворот в 1995-ом и разгон последнего легитимного нашего Верховного Совета 13-го созыва,

- референдум с некоррекно сформулированными вопросами в 1996-ом,

- систематическое преследование демократических сил все эти годы,

- провалившуюся с треском систему рыночного "социализма" с убогой госпродукцией и индустрией,

- отсталую систему среднего и высшего образования,

- убитое здравоохранение,

- неконкурентые и безинициативные ограны госуправления и местной власти,

- и многое другое,

хочется спросить за какие грехи Господь послал нам это наказание?

И ответ очевиден, тогда он всех обманул, потому что люди устали от 90-ых и не было ориентиров. Сейчас он всех нас дальше держит за идиотов, уже не стесняясь нарушая наши избирательные права.

Хочется верить, что наши сограждане достаточно созрели, чтобы единым словом поставить зарвавшихся решал на место и что нас, наконец, сейчас большинство".

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