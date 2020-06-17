Пятрас Ауштравичюс: Призываю ЕС отреагировать на вопиющее нарушение прав человека в Беларуси 2 17.06.2020, 13:25

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ПЯТРАС АУШТРЯВИЧЮС

ФОТО: DELFI

Нужны дополнительные санкции против режима Лукашенко.

Литовский евродепутат и докладчик по Беларуси Пятрас Ауштравичюс призвал Евросоюз не игнорировать вопиющие нарушения прав человека в Беларуси и не исключать возможности введения дополнительных санкций против белорусского режима, сообщает корреспондент Сharter97.org из Вильнюса.

«В последние недели я не раз поднимал вопрос Беларуси в разговорах с лидерами ЕС, в том числе с главой внешнеполитического ведомства ЕС Джозефом Борреллом. Я призвал не игнорировать нарушения прав человека и строительство Островецкой АЭС, которая сегодня угрожает всей Европе. История имеет тенденцию повторяться — в Беларуси притеснения кандидатов в президенты и их сторонников происходят каждые выборы. Настало время положить конец этой черной традиции — и это можно сделать не только путем призывов к соблюдению международных демократических избирательных стандартов, но и путем конкретных последствий для нынешнего правительства Лукашенко. Я не раз призывал ЕС пересмотреть позицию по Беларуси и не исключать возможности введения дополнительных санкций», — пояснил евродепутат.

Ранее лидеры белорусских оппозиционных сил направили совместное письмо лидерам ЕС. Белорусские оппозиционные политики призвали лидеров ЕС потребовать немедленного освобождения Сергея Тихановского и других задержанных активистов, рассмотреть возможность заморозки финансовых проектов ЕС и белорусскими властями и рассмотреть вопрос санкций против главы КГБ и МВД Беларуси, которые несут прямую ответственность за политические репрессии.