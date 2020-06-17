В Одессе упал самолет 17.06.2020, 13:36

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Есть погибший.

В Одессе упал легкомоторный самолет, передает zn.ua со ссылкой на полицию Одесской области. В результате падения самолета погиб один человек.

"Он упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

В то же время советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк написал на своей странице в Facebook о том, что один из пилотов погиб.

"В Одессе неприятность, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным из двух человек, находившихся на борту один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета расположенного рядом с аэродромом", - написал Форостяк.

Позже в полиции подтвердили, что в самолете находились двое мужчин, один из которых погиб. Второго госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что возле столицы Канады, города Оттава, столкнулись малые пассажирские самолеты. В результате столкновения никто не погиб. После столкновения один из самолетов упал в реку Оттава, а другой успешно приземлился.