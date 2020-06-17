Четыре сигнала

Четыре сигнала1
- 17.06.2020, 13:56
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Как Ельцин создал предпосылки для путинизма в РФ.
На днях Центр «Досье» выпустил объемный доклад о Федеральной службе безопасности: ее истории, структуре, внутренних интригах, коррупции, вторжениях в политическую жизнь, нарушениях прав человека, пишет «МБХ-медиа».
Доклад «Лубянская федерация» — довольно объемное исследование, занимающее сотни страниц. При ознакомлении с ним мне показалось наиболее интересным даже не описание нынешних злоупотреблений и преступлений. Важен генезис чекистского ведомства после краха СССР. Важна история выживание лубянского аппарата в бурных 90-х. Изучение этого опыта нам необходимо для того, чтобы не повторить губительных ошибок в будущем.
В августе 1991 года многие думали, что у Лубянки нет шансов. Ледяная глыба колымского страха в сердце нашего народа начала оттаивать. Граждане, наконец, перестали бояться сотрудников спецслужб.
Но произошло то, что казалось невероятным. КГБ выжил. Уличные вожди 1991-го отвлекли революционные толпы москвичей от захвата Лубянки — все ограничилось ритуальным демонтажем статуи Дзержинского. КГБ СССР после краха ГКЧП не был на практике упразднен — началось лишь его «реформирование».
Это был первый тревожный сигнал.
Пройдя в 1991-м череду реорганизаций и ребрендингов, Лубянка сумела доказать новым властям России (тоже, впрочем, выходцам из номенклатуры КПСС) свою нужность. Нужность в грядущей борьбе с политическими оппонентами.
Уже в декабре 1991 года, в дни, когда упраздняли СССР, а красный флаг над Кремлем меняли на русский триколор, Борис Ельцин пошел на неслыханное административное безумие. Президент-демократ, пришедший к власти на волне отторжения народом тоталитаризма и всесилия спецслужб, решил объединить МВД и органы госбезопасности в единое суперведомство, невиданное со времен Берии: Министерство безопасности и внутренних дел (МБВД). Такое суперведомство было нужно Ельцину (все более опьяняемому властью), и для борьбы с парламентом, и для подавления оппозиции, и на случай масштабных выступлений населения под социальными лозунгами. Но Конституционный суд заблокировал объединение МВД и госбезопасности под одной крышей.
Интересно, впрочем, что во главе МБВД Ельцин все-таки хотел поставить высокопоставленных милиционеров, а не чекистов, что дает повод говорить о недоверии президента к структурам бывшего КГБ. В любом случае, игры в административный конструктор с советскими силовиками уже в декабре 1991 года демонстрировали непонимание Ельциным важных проблем и угроз.
Это был второй тревожный сигнал.
В 1992 году, когда Ельцин сидел в Кремле, началось строительство первой относительно стабильной спецслужбы независимого российского государства. Это ведомство называлось незатейливо: Министерство безопасности (МБ).
Впечатляют советские должности руководства спецслужбы свободной России.
Возглавил ведомство Виктор Баранников, выходец из МВД СССР.
Его заместители:
Анатолий Олейников - бывший старший инспектор Инспекторского управления КГБ, курировал МВД СССР;
Николай Голушко — бывший руководитель КГБ Украинской ССР. До этого — начальник отдела по борьбе с национализмом в Пятом управлении КГБ СССР (знаменитая «пятка», управление политического сыска);
Другие руководители Министерства безопасности:
Виктор Мирошник — начальник штаба МБ, бывший председатель КГБ Казахской ССР;
Владимир Бондаренко — начальник аппарата министра, генерал-лейтенант МВД СССР;
Евгений Изотов — начальник секретариата, генерал-майор КГБ-ФСБ;
Ксенофонт Ипполитов — начальник Информационно-аналитического управления МБ, заместитель начальника штаба, бывший заместитель начальника Высшей школы КГБ;
Владимир Расторгуев — начальник дежурной службы, бывший начальник следственного отдела КГБ;
Владимир Клишин — начальник Управления контрразведки, генерал-майор КГБ;
Анатолий Целиковский — начальник Управления экономической безопасности, бывший начальник УКГБ по Мурманской области;
Анатолий Трофимов — начальник Управления по борьбе с коррупцией и контрабандой, бывший следователь КГБ, заместитель начальника Московского УКГБ;
Евгений Войко — начальник Оперативно-технического управления, бывший начальник КГБ Нагорно-Карабахской автономной области
И так далее. Список длинный. Все руководство Министерства безопасности демократической России — высокопоставленные сотрудники КГБ СССР и МВД СССР (чекисты в большинстве, но милицейских вельмож тоже много). Интересно, что даже на «гуманитарную» должность начальника Центра общественных связей взяли не кого-то из молодых, ярких и популярных журналистов новых русских медиа, а главреда журнала «Советская милиция».
Как видим, нашлось даже место генералу из политического сыска, Николаю Голушко. Причем во время кровавых сентябрьско-октябрьских событий 1993 года именно Голушко был фактическим главой МБ.
Никаких попыток системно реформировать органы госбезопасности предпринято не было. Никто не попытался обновить руководящие кадры за счет штатских юристов, за счет молодых офицеров. В ход шли все те же старые советские мастодонты со своим ведомственным менталитетом. Разумеется, эти полковники и генералы совершенно не понимали, что такое демократия, разделение властей, что такое права человека и политические свободы. Это был все тот же КГБ, лишь деилогизированный и временно ослабленный.
И это был третий тревожный сигнал.
Попытку разорвать хотя бы юридическую преемственность между КГБ и новыми российскими спецслужбами Ельцин предпринял только в декабре 1993 года. Президентским указом Министерство безопасности не преобразовывалась в новую структуру, а упразднялось. Новая Федеральная служба контрразведки (ФСК) создавалась формально «с нуля». Войти в состав ФСК должны были только переаттестованные сотрудники.
Попытка была смехотворной — чего стоит назначение главой «новым» ведомством все того же генерала политического сыска КГБ Николая Голушко. На практике в деятельности спецслужбы не изменилось практически ничего.
Это был четвертый сигнал.
А в дальнейшем сигналов стало так много, что они слились в сплошной тревожный гул, который Россия, впрочем, игнорировала. ФСК преобразовали в ФСБ. Набирал обороты процесс чекистской «реконкисты». Предпосылки для путинизма начали создаваться Ельциным уже в начале 90-х.
Придет время, когда нынешняя авторитарная система, становящаяся все более жесткой, ригидной, а значит и все более хрупкой, надломится под своей же тяжестью. А значит, руководству будущей России придется разбирать завалы, оставленные после себя авторитаризмом — и решать, что делать с коррумпированной, антидемократической империей ФСБ. Нашей стране нужна будет обновленная, эффективная служба национальной безопасности — надежный инструмент в руках общества, в руках гражданской нации. Для того, чтобы создать такую службу, важно не повторить ошибок Бориса Ельцина.