На Гомельщине также массовый мор рыбы

На Гомельщине также массовый мор рыбы8
- 17.06.2020, 14:37
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Видимые загрязнения на поверхности воды не обнаружены.
Погибшую рыбу обнаружили в водоеме на территории Кормянского района Гомельской области, сообщает БелТА.
176 особей рыбы обнаружили в водоеме возле деревни Боровая Буда Кормянского района.
Работники Жлобинского межрайонного подразделения республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследовали акваторию.
Видимые загрязнения на поверхности воды не обнаружены. Взятые пробы воды для анализов.
В гродненском Немане также массово гибнет рыба. Из-за этого Литва даже направила ноту Беларуси — мол, Неман загрязнен. Одна из версий, по данным Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, – вода слишком сильно прогрелась, рыбе не хватает кислорода, вот она и погибает.
Но гродненские рыбаки в версию недостатка кислорода не верят и считают, что рыбу уничтожили отравляющие вещества, попавшие в речку.