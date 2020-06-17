«Нас – миллионы, он – один» 2 17.06.2020, 14:47

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Фото: Reuters

В Беларуси сложилась уникальная ситуация.

Друзья, сейчас в Беларуси уникальная ситуация. Десятки тысяч людей на пикетах, очереди желающих поставить подпись за перемены, атмосфера свободы на улицах и площадях. Впервые за много лет у нас появился реальный шанс отправить «Сашу три процента» в отставку. Мы верим и знаем, что это возможно, пишет телеграм-канал «Баста!».

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Давайте уже разрушим эту тюрьму!

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