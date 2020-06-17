Cтало известно, кто из белорусов может попасть в Литву 17.06.2020, 14:54

5,496

Сегодня балтийская страна отменила карантин.

По словам главы Департамента миграции (ДМ) Эвелины Гудзинскайте, теперь в Литву смогут приехать не только те иностранцы, которые постоянно проживают в стране или имеют уже действующее разрешение на работу, но и те, которые получат национальные рабочие визы, пишет Delfi.

"Белорусы, украинцы смогут приехать, если они получат национальную рабочую визу. Им нужно будет обратиться в посольство Литвы или в визовые центры, которые выдают национальные визы для работающих", - сказала BNS Гудзинскайте.

"Послабление заключается в том, что можно будет приехать с рабочими визами", - добавила она.

Представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте сообщила, что со снятием карантина для работников из третьих стран не остается обязательного предписания самоизолироваться по приезде на 14 дней, самоизоляция будет лишь рекомендована.

Однако она говорит, что если в результате несоблюдения такой рекомендации будут заражены другие люди, тем, кто ее не соблюдал, будет грозить административная ответственность.