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Жительница Лондона обнаружила под обоями ценный совет из прошлого века

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  • 17.06.2020, 14:56
  • 16,982
Жительница Лондона обнаружила под обоями ценный совет из прошлого века

Не зря говорят, что дома и стены помогают.

Подтверждение тому — история Шарлотты Моррисон из Лондона, решившей переклеить обои в одной из комнат. Отдирая старые обои со стены, она увидела послание из прошлого, которое скрывалось за ними больше 20 лет, пишет «Медуза».

Надпись на стене гласила: «Если вам когда-нибудь понадобится поменять в этой комнате обои, вам нужно восемь рулонов. Я купил всего шесть по 17 фунтов за штуку. Мне этого не хватило (что меня очень выбесило)». Сообщение было подписано лаконично: «Джон, 21 декабря 1997 года».

Шарлотта рассказала, что после ее поста в фейсбуке ей написал родственник того самого Джона. Оказалось, что у самого автора послания на стене нет странички в соцсети.

«Джон ненавидит соцсети, поэтому вместо статусов он пишет послания. Я передала его родственнику, что в соцсетях Джона считают легендой», — сообщила Шарлотта в новом посте в «Фейсбуке».


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