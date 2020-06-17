Достойный путь 1 17.06.2020, 15:25

3,454

ВЛАДИСЛАВ РИМАШЕВСКИЙ

ФОТО: INSTAGRAM.COM/VLAD_RYMASHEVSKIY

Достаточно иметь голову на плечах, а не арбуз.

В то время как члены БРСМ следом за проститутками-провокаторшами кинулись троллить пикеты альтернативных претендентов (нападая порой на сторонников «главного кандидата»), их ровесники, имеющие на плечах голову, а не арбуз, выбирают более достойный путь, пишет «БелГазета».

10 июня в столичной гимназии № 192 был выпускной, который запомнится ее педагогам надолго. Выпускник Владислав Римашевский традиционным стишком не ограничился. «Мы все искренне надеемся, что 9 августа в нашей любимой стране произойдут долгожданные изменения… Жыве Беларусь!» - так завершил он свою речь.

Реакция школьной администрации была предсказуемой: «С утра началась коллективная «отзвонка». Меня набирала классная руководительница, второй заместитель директора… Объясняли, что этой ситуацией заинтересуется не только школа, но и милиция», - рассказал Влад журналистам tut.by. Но о сделанном не жалеет: «Я знал, на что шел, и понимаю, что теперь никуда не поступлю».

Будущее Влада пока туманно, а вот в отношении Анны Северинец, учителя русского языка и литературы Смолевичской районной гимназии, точки над «i» уже расставлены. Директор учреждения сообщил ей о непродлении контракта. Виной тому стихотворение «А я за вас не галасавала ніколі», которое Анна опубликовала в Facebook.

«Директор сказал, что как учитель я имею право на идеи о системе образования, но я не имею права как учитель критиковать власть, что наша задача - обслуживать действующую идеологию», - рассказала учительница в интервью радио «Свобода».

Если это так, то у директора весьма своеобразные представления о правах. Достаточно заглянуть в Конституцию. Статья 4 гласит, что «демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан». А статья 33 подтверждает, что «каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение». Но толку говорить об этом в стране, где Конституцией вертят, что дышлом.