Фотофакт: В Минске появилась «Табакерка 3%»3
- 17.06.2020, 15:34
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Народное творчество.
Киоски «Табакерка» стоят сейчас по всей Беларуси. Сеть принадлежит белорусскому олигарху Алексею Олексину. В киосках продают табачные изделия и разные мелочи. Три процента — шутливый мем, который возник после различных опросов в белорусских медиа. СМИ предлагали читателям ответить, за кого бы они проголосовали. На многих ресурсах Лукашенко набирал 3% или около этого, сообщает «Белсат».
Раскрашенный киоск «Табакерки» стоит на улице Долгобродской в Минске.