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Фотофакт: В Минске появилась «Табакерка 3%»

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  • 17.06.2020, 15:34
  • 4,845
Фотофакт: В Минске появилась «Табакерка 3%»
Фото: belsat.eu

Народное творчество.

Киоски «Табакерка» стоят сейчас по всей Беларуси. Сеть принадлежит белорусскому олигарху Алексею Олексину. В киосках продают табачные изделия и разные мелочи. Три процента — шутливый мем, который возник после различных опросов в белорусских медиа. СМИ предлагали читателям ответить, за кого бы они проголосовали. На многих ресурсах Лукашенко набирал 3% или около этого, сообщает «Белсат».

Раскрашенный киоск «Табакерки» стоит на улице Долгобродской в Минске.


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