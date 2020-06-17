В Речице умерла медсестра с коронавирусом, а семье отказали в выплате денег от профсоюза 13 17.06.2020, 15:52

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Валентина Близнец

Фото: предоставлено дочерью/tut.by

Поразительный цинизм властей.

Гомельчанка Галина за неделю похоронила двух близких людей — маму и бабушку. Мама работала медсестрой в Речицкой ЦРБ, у нее был коронавирус. Видимо, она же и заразила свою пожилую маму, за которой ухаживала, говорят родственники. Однако положенных по закону в таких случаях выплат родные умершего медика пока не получили, пишет tut.by.

Валентине Близнец было 56. Через два месяца она собиралась выйти на пенсию, однако в конце мая у женщины поднялась температура, начался кашель, тест на ковид оказался положительным. 31 мая Валентину положили в больницу, а уже через пару дней перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. 6 июня она умерла.

Через несколько дней умерла и бабушка Галины — у нее, по словам внучки, также был диагностирован COVID-19.

Валентина состояла в профсоюзе медработников, и после ее смерти общественная организация должна была выплатить семье 5000 рублей. Однако этих денег родные Валентины не получили.

Все дело в том, что в свидетельстве о смерти непосредственной причиной смерти медсестры указана сердечная недостаточность и только в графе «Прочие важные состояния, сопутствующие смерти» от руки дописано — «Коронавирусная инфекция».

— В профсоюзе мне так и сказали: мол, мама умерла не «от коронавируса», а «от сердца», а потому материальная помощь ей не положена, — возмущена Галина.

Ранее сообщалось, что профсоюзы выплатят материальную помощь медикам, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом, если они сами заразятся COVID-19. Деньги будут выделять из специального страхового фонда. Если медработник пробудет на больничном больше 21 дня, то ему выплатят из фонда 600 рублей. Максимальная сумма — 5 тысяч рублей — будет выдана родственникам медика в случае его смерти. Эти сумма облагаются подоходным налогом.

В Гомельской областной организации профсоюзов работников здравоохранения журналистам сообщили, что порядок выплат установлен и един.

— Есть постановление Федерации профсоюзов № 100, там четко прописаны все условия. И если все соответствует тем требованиям, которые есть, и все документы предоставлены, которые должны быть, никто не отказывает, — пояснила глава облорганизации Надежда Зимина.

В первичной профсоюзной организации Речицкой ЦРБ рассказали, что родным Валентины Близнец действительно было отказано в выплатах.

— В свидетельстве о смерти нашего работника стоит официальный диагноз «Сердечная недостаточность» — и больше никаких сопутствующих заболеваний. Мы не можем ничего для семьи сделать, — говорит председатель профсоюзной организации Александра Чебану.

Более, того, рассказывает профлидер, чтобы семья могла получить другие страховые выплаты, профсоюз направлял запрос об остром профессиональном заболевании работника в санстанцию, там провели эпидрасследование — и объяснили, что это не страховой случай.

— Официально установлено, что медработник была контактом первого уровня санитарки, которая работала в ее отделении — оттуда и заражение. А случай заражения медицинских работников от медицинских работников не является страховым. Если бы у нее официально было подтверждено заражение от пациента, тогда можно было бы рассчитывать на рассмотрение этого случая как профессионального заболевания — и, соответственно, говорить о выплатах.