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Команда Бабарико сдала в избиркомы уже 168 тысяч подписей

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  • 17.06.2020, 16:07
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Команда Бабарико сдала в избиркомы уже 168 тысяч подписей
Фото: ТАСС

Последние подписные листы будут приняты у сборщиков 18 июня.

За выдвижение бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико кандидатом в президенты собрано 368 тысяч подписей избирателей.

Как сообщает сайт экс-банкира, проверено 339 тысяч подписей, из них 168 тысяч уже официально подано в территориальные избирательные комиссии.

В телеграм-канале Бабарико 17 июня опубликовано сообщение о том, что последние подписные листы будут приняты у сборщиков 18 июня — за день до крайнего срока подачи подписей в избиркомы.

«Завтра мы хотим подать 380 000 выверенных подписей в избирательные комиссии — это будет абсолютный рекорд по количеству собранных подписей за альтернативного кандидата за всю историю современной Беларуси! Поэтому сегодня не останавливайтесь: собирайте, сдавайте, привозите подписи. Ни одна подпись не должна пропасть!» — говорится в сообщении.


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