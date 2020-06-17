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В Берлине несколько сотен квартир закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

  • 17.06.2020, 16:21
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В Берлине несколько сотен квартир закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
иллюстрационное Фото DPA

В одном из кварталов 57 человек заразились коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Представителя департамента здравоохранения Берлина Фалько Лицке заявил, что вспышка произошла в домах, где в одной квартире могут жить до 10 человек.

Местные власти организовали социальных работников и пакеты помощи для краткосрочных потребностей людей в карантине.

Каким образом вирус попал в Нойкельн, неясно. Первыми заболели два школьника. Также сообщается, что пастор местной общины находится в больнице с коронавирусом.

Власти опасаются, что подобная вспышка может повториться в соседних районах Райникендорф и Шпандау.

Ранее сообщалось, что Германия планирует оставить под запретом проведения массовых мероприятий минимум до конца октября.


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