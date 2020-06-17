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Обращение белоруса к Лукашенко: Саша, угомонись и уйди по-хорошему

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  • 17.06.2020, 16:22
  • 4,648
Обращение белоруса к Лукашенко: Саша, угомонись и уйди по-хорошему
Андрей Любецкий

У нас все получится.

Белорусы в «Фейсбуке» рассказывают, почему Лукашенко не является для них президентом и приводят доводы, почему он должен уйти. Андрей Любецкий также обратился к правителю:

«Замечательный флешмоб, просто прекрасный.

Конечно же, Саша, ты его не изучишь, не прочитаешь, до тебя не дойдут эти частицы, атомы, молекулы огромного потока неуважения и даже ненависти (и за это нельзя, в данном случае, упрекать) к тебе, к твоему окружению.

Почему на ты? А ты как к людям? Уважительное отношение к хаму есть неуважительное отношение к окружающим и к себе.

Ты никогда не был моим президентом, Саша, я всегда тебя не уважал, потому что ты есть сгусток всех пороков и мерзостей, которые могли бы уместиться в одном человеке.

В общем и целом, лично я ничего не могу сказать о тебе хорошего, Саша. Было бы очень хорошо, если бы ты угомонился и ушел по-хорошему. Без привычных для тебя провокаций, фальсификаций, задержаний и прочих мерзостей. Наивно и глупо? Ну да, есть такое дело…

Однако, не сомневайся, у нас все получится, мы и отмоем и проветрим эту нашу многострадальную Родину от скверны. Только не мешай, пожалуйста.


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