Обращение белоруса к Лукашенко: Саша, угомонись и уйди по-хорошему

Обращение белоруса к Лукашенко: Саша, угомонись и уйди по-хорошему12
- 17.06.2020, 16:22
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У нас все получится.
Белорусы в «Фейсбуке» рассказывают, почему Лукашенко не является для них президентом и приводят доводы, почему он должен уйти. Андрей Любецкий также обратился к правителю:
«Замечательный флешмоб, просто прекрасный.
Конечно же, Саша, ты его не изучишь, не прочитаешь, до тебя не дойдут эти частицы, атомы, молекулы огромного потока неуважения и даже ненависти (и за это нельзя, в данном случае, упрекать) к тебе, к твоему окружению.
Почему на ты? А ты как к людям? Уважительное отношение к хаму есть неуважительное отношение к окружающим и к себе.
Ты никогда не был моим президентом, Саша, я всегда тебя не уважал, потому что ты есть сгусток всех пороков и мерзостей, которые могли бы уместиться в одном человеке.
В общем и целом, лично я ничего не могу сказать о тебе хорошего, Саша. Было бы очень хорошо, если бы ты угомонился и ушел по-хорошему. Без привычных для тебя провокаций, фальсификаций, задержаний и прочих мерзостей. Наивно и глупо? Ну да, есть такое дело…
Однако, не сомневайся, у нас все получится, мы и отмоем и проветрим эту нашу многострадальную Родину от скверны. Только не мешай, пожалуйста.