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Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью

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  • 17.06.2020, 16:34
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Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью

Возобновляется работа пропусков «Дольск» и «Вильча».

Кабинет министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией. В частности, будет возобновлено пешеходное и автомобильное сообщение в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча", сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 17 июня.

"Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного транспорта "Дольск" и "Вильча", - доложил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, которого цитирует УНН.


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