Ученые поняли, как доисторические рыбы попали на сушу и остались там 17.06.2020, 16:43

3,067

Окаменелости могут дать нам важную информацию о том, как этот процесс мог проходить.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса совместно с коллегами из Университета Миннесоты объединили данные о сотнях видов бленни — это один из представителей семейства собачковых. Некоторые бленни плавают в воде, а другие живут на суше. На основе объединенной информации ученые выяснили, при каких условиях рыбы выходят на сушу и остаются там. Результаты исследования опубликованы в журнале британского экологического общества Functional Ecology, пишет «Хайтек».

История выхода рыб на сушу имеет очевидные параллели с происхождением всех наземных позвоночных. Окаменелости могут дать нам важную информацию о том, как этот процесс мог проходить, а также рассказать о типах эволюционных адаптаций, которые происходили с организмами. Однако для того, чтобы посмотреть на процесс более наглядно, ученые исследовали рыб, которые существуют сегодня и совершают такие «приемы» в виде выхода на сушу регулярно. Это — бленни. Эти существа живут сразу в нескольких средах обитания. Некоторые из них в воде, а другие могут выходить из приливной зоны на сушу, но только ненадолго.

Благодаря этому разнообразию рыб бленни можно разделить на стадии процесса выхода доисторических рыб на сушу. Это делает их уникальной группой животных для изучения.

По результатам исследования, для того, чтобы перейти на сушу, рыбы бленни должны питаться разнообразной пищей, а также быть активными и гибкими в поведении.

Исследование еще не окончено, пока нельзя делать глобальные выводы о том, что подобным образом эволюционировали все рыбы. Для этого нужно провести экспериментальное исследование. Авторы также намерены продолжить изучение того, как выход на сушу повлиял на другие аспекты поведения, экологии и тел рыб бленни.