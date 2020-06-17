«Заславль пылает, здесь все такие» 4 17.06.2020, 16:48

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Мужчина десять дней доказывал врачам, что у него коронавирус.

Житель Заславля Борис (имя изменено по просьбе героя) болеет COVID-19 с конца мая. Мужчине отказали в тесте и КТ, а в больничном уже месяц не ставят диагноза. Вслед за Борисом заболела и его жена Евгения (имя изменено по просьбе собеседника). Она провела десятки часов в очередях к врачу, чтобы добиться рецепта на антибиотик, пишет сайт телеканала «Белсат».

Жители Заславля Борис и Евгения на работе постоянно контактируют с людьми: он работает на рынке, жена – в магазине. Супруги применяют в публичных местах маски и перчатки, но, по словам героев, они понимали, что рано или поздно заболеют. В коллективе Бориса из 14 заразились 12 человек. Часть лечилась дома, кто-то попал в больницу. 10 дней мужчина ходил по врачам, доказывая, что болен. Рентген показал чистые легкие, из-за этого Борису отказали в КТ. Выдали антибиотик, записали ОРИ и направили домой. От лекарств белорусского производства у мужчины начались проблемы с желудком.

«Мы выпросили другие лекарства, но их нигде не было. Другу пришлось ехать под Дзержинск, а это 40 километров от Заславля. Я сообщил врачам, что я контакт первого уровня, на что они прямо говорят: в Заславле все такие».

«Тесты не лечат»

Борису выдали листок нетрудоспособности, в котором до сих пор не записали диагноза, хотя мужчина настаивал. Анализы крови тоже пришлось выбивать:

«Какая болезнь, ничего не написано. Никто не хочет брать ответственности. Чего боятся, не знаю. Тест пришлось выбивать почти со скандалом. Сделали только после того, как мы поехали сделать КТ за свои деньги, это стоило нам 100 рублей. Снимок показал, что у меня двустороннее воспаление легких средней тяжести, а в скобках – высокая вероятность COVID-19. То есть я хожу и заражаю. А они мне на это – так и что, тест же не лечит».

Вслед за мужем заболела Евгения: потеряла обоняние, были сильные головные боли и ломало кости, но сначала температуры не было, поэтому ее направили не в инфекционный кабинет, а к терапевту. После нескольких походов по врачам и многочасовых ожиданий в очередях она так и не добилась ни антибиотиков, ни КТ.

«Муж заболел, моя работница заболела, а они говорят, что меня нет в списке больных санэпидемстанции. Тех, у кого позитивный тест, засчитывают. Но как сделать тест, если отказывают? Нам сказали, что есть приказ делать тесты только по этим спискам».

Многочасовые очереди в жару и ливень

Супруги ушли на самоизоляцию. Евгении согласились открыть больничный. Ее результат КТ показал на легких рубцы после пневмонии. После выходных Евгения пошла на прием в инфекционный кабинет. Женщина отмечает: каждый раз ожидание в очереди занимало не менее трех часов.

«Там настолько много людей, что невозможно оставаться. Высидеть на скамейке в жару или под ливнем невозможно. Это просто ужас, что происходит».

Собеседник добавляет, что люди рассказывают одну и ту же историю: у всех температура, потеря обоняния, головные боли, пациентам ставят ОРИ и отправляют домой.

«Люди болеют семьями, и на всех членов приходит только один результат анализа, а остальное теряется. Когда я принесла результаты КТ, мне сказали: «Зачем вам тест? У вас же нет пневмонии!» В итоге мой анализ на COVID-19 отрицательный, но врачи говорят, что такое бывает. Сколько людей не знают о платном КТ, не знают, что флюорография не показывает воспаления, что COVID-пневмонию нельзя прослушать фонендоскопом».

После всего пройденного жительницы Заславля до сих пор нет в списке санэпидемстанции как контакта первого уровня. Больничный ей продлили, но придерживаться самоизоляции не велели.