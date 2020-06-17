Идти в будущее 17.06.2020, 16:57

1,453

ФОТО: «НАША НІВА»

Чтобы не было стыдно перед теми, кто будут жить в нашей стране.

Читатель Telegram-канала "Баста!" пишет о выборе, который стоит перед нами сегодня.

"Прочитал рассуждение одной из жительниц Минска на тему народ мы или "народец", как Саша привык нас называть, - говорит он. - И скажу вам, что не смог я оставить эту тему без внимания. Не смог остаться равнодушным.

Ближайшее время покажет, кто мы – народ или "народец". Утонем мы в этом своем безразличии или наконец-таки возьмем ответственность за нашу землю белорусскую, за наших родных и близких, за будущее наше общее. Чтобы не было стыдно перед дедами нашими, прадедами, перед всеми нашими предками, чтобы не было стыдно перед теми, кто живет в настоящее время и теми белорусами, которые, очень на это надеюсь, будут еще жить в будущем, перед потомками нашими!

Что-то уж очень много страданий выпало на наш народ. Огромное число жертв в ходе Второй мировой, Чернобыль и его последствия, ну и сами понимаете, что еще. Было бы просто замечательно оставить эти страдания в прошлом. Сделать выводы, принять меры и идти с новыми силами, высоко подняв голову, с радостью и улыбкой на лице, без цепей и кандалов. Идти в будущее!

К слову, как-то странно даже, но зачастую попадаются изумительные и мудрые рассуждения именно женщин. Умные, мудрые и смелые у нас белоруски, самые лучшие на Земле!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.