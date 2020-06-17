В Португалии 16 человек заразились коронавирусом на нелегальной вечеринке

В Португалии 16 человек заразились коронавирусом на нелегальной вечеринке1
- 17.06.2020, 17:41
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Там собрались более 100 человек.
Мэр португальского города Лагос призвал к судебному преследованию организаторов нелегальной вечеринки, после которой как минимум 16 человек сдали положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Вечеринка состоялась 7 июня в спортивном зале в селе Одиаксере. По словам местных чиновников, там собрались более 100 человек, что нарушает действующий запрет собираться группами более 20 человек.
Было проведено около 100 тестов, но отследить всех присутствующих и их контакты оказалось сложно.
Несколько предприятий в Лагосе, который пользуется популярностью у туристов, временно закрылись для полной дезинфекции после того, как сотрудники сдали положительный результат.
В Португалии с начала пандемии подтверждено 37 336 случаев инфицирования коронавирус и 1522 летальных случаев.